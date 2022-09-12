Türkiye Gazetesi

Abisinden aldığı yüklü miktardaki borç parayı abisi tekrar isteyince vermedi, üstüne bir de dövdürdü. Böyle kardeş olmaz olsun dedirten olay geçtiğimiz günlerde Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre 3 ay önce kız kardeşine yaklaşık 10 bin TL para veren ambulans şoförü Birol Güneş, geri almak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı.ÖLDÜRESİYE

TARTIŞMA SONRASI ÖLDÜRESİYE DAYAK YEDİ

Bir süre sonra eve gelen kız kardeşinin eşi ve kardeşleri, Güneş’i ve babasını öldüresiye dövdü. Dışarı çıkarak sokaktaki bir pastaneye giren Güneş, polisi arayarak yardım istedi. Güneş, burada da darp edilmekten kurtulamazken, demir çubuk ve tekmelerle saldırıya uğradı. Olay sonrası pastaneye polis ekipleri gelirken Güneş, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o dehşet verici anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'SENİ EŞİME ŞİKAYET EDECEĞİM, GELİP SENİ DÖVECEK'

Konu ile ilgili konuşan ambulans şoförü Güneş, “Kız kardeşimle aramızda para alıp verme mevzusu vardı. Yaklaşık 3 ay öncesinde ona 10 bin liraya yakın para vermiştim. Ben bu parayı geri istediğim zaman aramızda ufak bir tartışma çıktı. Bana, ‘Seni eşime şikayet edeceğim. Gelip seni dövecek’ dedi. Babamı almaya gidip eve geri geldim. Eve girer girmez beni ve babamı darp ettiler. Daha sonra sokaktaki pastaneye gittim.

'DARP RAPORU ALDIM, BU ŞEKİLDE İŞE GİDEMEM'

Orada tekrardan beni öldüresiye dövdüler. Kardeşinin de evinde ruhsatlı silahı vardı, yanında getirmiş. Pastaneden de tam dışarı çıktığım esnada üzerime koşuyorlardı. Ben de polislerin gelmesini bekledim. Polis ekipleri gelene kadar, ağabey-kardeş yüzüme tekme attılar, sopa ile dövdüler. Şu anda ben darp raporu aldım. Bu şekilde işe de gidemem” dedi.

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