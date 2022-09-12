Türkiye Gazetesi

Çöpte karşılaşılan manzara hem yürekleri yaktı hem de vicdansızlığın bu kadarı dedirtti. Sabah erken saatlerde çöp dökmeye çıkan vatandaşlar çöpte bir poşet gördü ve merak etti. Poşete detaylı olarak bakan vatandaşlar poşetin içinde hareketsiz duran bir bebek olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

1 HAFTALIK BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, poşete sarılarak çöpe bırakılan erkek bebeğin öldüğünü belirledi. Yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı.

GECE SAATLERİNDE BIRAKILDIĞI İHTİMALİ

Yapılan incelemede bebeğin bir haftalık olduğu ve gece saatlerinde çöpe bırakıldığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Çöpe bırakılan bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Jandarma ekipleri, bebeği çöpe bırakan şahıs yada şahısları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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