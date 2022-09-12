Türkiye Gazetesi

Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın boya işlerini yapan 47 yaşındaki Abdurrahman Birgün ve 33 yaşındaki Hamit Oran işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı. Bu sırada ev sahibinin oğlu 35 yaşındaki Serhat O. odaya gelerek tüfekle ateş açmaya başladı. Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri, yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Serhat O.’yu gözaltına aldı. Serhat O., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Öte yandan, cinayet şüphelisi Serhat O.’nun, inşaat işçileri Abdurrahman Birgün ile Hamit Oran’ın üst kattan bahçeye düşen eşinin çamaşırlarını alarak kenara bırakmalarına sinirlenerek cinayeti işlediği iddia edildi.

Bacanağını öldürdü, kahvede çay içerken cinayeti anlattı İzmir Aliağa'da bir kişi, tartıştığı bacanağını av tüfeğiyle öldürdü. Ardından kahveye giden zanlı, çay içip işlediği cinayeti etrafındakilere anlattı.