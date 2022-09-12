Türkiye Gazetesi

Manavgat ilçesinde bulunan Kapalı Çarşı’da geçtiğimiz gece bir kadın hırsız, tezgâhları gezerek seçtiği ürünleri siyah çöp poşetine doldurdu. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda 10’un üzerinde tezgahtan çanta çalan hırsız, aldığı çantayı çanta satan başka bir işyerinin tezgâhındaki kaliteli çanta ile değiştirdiği görüldü. Hırsızlık yapan kadının rahatlığına anlam veremeyen esnaflar, müşterilerinin bile bu kadar ürünleri incelemediğini belirterek, hırsızlardan bezdiklerini dile getirdi.

ONLARCA KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine Kapalı Çarşıya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gerekli incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kadını kısa sürede yakaladı. Kapalı çarşı esnaflarından on kişinin hırsızlık olayıyla ilgili şikâyette bulunduğu bildirildi.

ÇANTAYI BEĞENMEYİNCE DİĞER TEZGAHTAN ÇALDI

Sabah işyerini açtığında tezgâhtaki çantanın dikkatini çektiğini belirten mağaza çalışanı “Tezgâhı açtığımda bizim işyerine ait olmayan çanta hemen dikkatimi çekti. Kamerayı izlediğimde ise bir kadının elinde çanta ile geldiğini, bizim tezgâhtan daha kaliteli çantayı alıp yanında getirdiği çantayı onun yerine koyduğunu gördüm. Karşımızdaki komşuya sorduğumuzda çantanın onun tezgâhından çalınmış olduğunu fark ettik ve arkadaşımıza çantayı teslim ettik” dedi.

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