Türkiye Gazetesi

Kağıthane Çağlayan’da Cuma günü meydana gelen olayda 3 çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Joseph J., akşam saatlerinde evi dağıttıkları gerekçesiyle çocuklarını önce bahçeye çıkarttı sonra tek tek dövemeye başladı. Şahıs eline geçirdiği tahta bir sopayla 7 yaşındaki kız çocuğu J.J.J., 10 yaşındaki erkek çocuğu L.J. ve 8 yaşındaki erkek çocuğu olan J.J.’yi çığlıklarına aldırmadan dövdü. .

ÇOCUKLAR EVİ DAĞITTIĞI İÇİN DÖVMÜŞ

Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri baba Joseph J.’yi gözaltına alırken, 3 çocuğu ise muhafaza altına aldı. Şahsın oturma izninin olduğu ancak çalışma izininin olmadığı öğrenilirken, çocuklarını ise evi dağıttıkları için dövdüğünü söylediği bilgisine ulaşıldı.

ANNELERİ NİJERYA’DA OLAN 3 ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Çocuklarının annelerinin ise Nijerya’da olduğu ve şahsın ise ticaretle uğraştığı öğrenildi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şahsın 3 çocuğu ise savcılık talimatıyla Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.

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