Türkiye Gazetesi

Yalova Devlet Hastanesi’nde 3 Eylül tarihinde yaşanan olayda 44 yaşındaki Tülin Ç., acil servise gelerek doktora panik atak geçirdiğini ve serum bağlanmasını istedi. Doktorun önce EKG çekmesi gerektiğini söylemesi üzerine Tülin Ç., daha sonradan hastaneye gelen kızı Sinem Ç. (19) ile hastaneyi birbirine kattı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Önce Uzm. Dr. Esengül Doğan'a saldıran anne kız, müşahede odasında ellerine ne geçirdiyse sağlık görevlilerine fırlattı. Bu sırada odada bulunan bir bebek babası tarafından dışarı çıkarıldı. Hızını alamayan anne-kız ardından hemşire Abdurrahman Ekin’e tekme ve yumruklarla saldırdı. Sonrasında olaylara müdahale eden güvelik görevlisi Esra Uslu’ya da saldıran zanlılar polis tarafından gözaltına alındı.

ANNE-KIZA TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan anne-kız, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine sanıklar hakkında tutuklama kararı alındı.

Demet Akalın, Amerika’da bir seruma 12 bin dolar ödeyince isyan etti Tatil için Amerika’ya giden Demet Akalın, rahatsızlanınca hastanenin yolunu tutarak acilde serum taktırdı. Ünlü sanatçı bir serum için tam 12 bin dolar ödedi. Verdiği ücret karşısında şoke olan Akalın, sosyal medyadan Türkiye'deki sağlık sistemine ve çalışanlara teşekkür etti.