Türkiye Gazetesi

AFAD, bugün Ankara ve Kırıkkale'de meydana gelecek sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde açıklama yaptı:

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ SAATE DİKKAT!

"Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

AçıkVatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

Meteoroloji ve AFAD’dan sarı ve turuncu uyarı: İlleri tek tek saydı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, AFAD, yarın Doğu ve Orta Karadeniz'de beklenen sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin verilerine göre 8 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımlandı. AFAD yağışlarla ilgili sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AFAD'dan Doğu Karadeniz'e turuncu uyarı Yurdu etkisi alan sağanak yağış Karabük ve Bartın'da taşkınlara neden olurken AFAD, Doğu Karadeniz'i uyardı. Özellikle kıyı şehirleri Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak beklendiği, su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.