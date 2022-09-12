Tarsus Pozantı istikametinde Hatay’dan Ankara’ya gitmekte olan Ö.F.B. idaresindeki yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Seyir halinde olan otobüsten duman yükseldiğini gören sürücü otobüsü sağ şeride çekerken, olayı gören Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri hemen yardıma koştu.
Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı.
Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alev alev yanan otobüs kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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