Türkiye Gazetesi

Tokat, Sivas, Yozgat, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum'un KKKA virüsünü bulaştıran kenelerin sıklıkla görüldüğü yerlerdir. Hayvanlar tarafından araziden getirilen kenelerin yaşam alanına ve ahırlara taşınan kene nedeniyle olan KKKA hastalığının yüzde 90 hayvancılıkla uğraşan ve kırsal kesimde yaşayan insanlarda görülüyor.

KKKA'nın tedavisinde erken müdahalenin çok önemli olduğunu, geç kalınan vakalarda ölüm oranının arttığını söyleyen uzmanlar vücuda tutunan kenelerin mutlaka sağlık kuruluşlarında çıkartılmasını vurguluyor. KKKA vakalarından biride Yozgat'taydı ve yaşlı adam tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

BELİRTİLER NEDENİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki N.A., ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Uygulama Hastanesine sevk edildi.

KENE NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı ise 6’ya yükseldi.

N.A.’nın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Türkiye’de bir ilk: Yozgat’ta açıldı! Günlük 90 ton üretim yapılacak Türkiye’de ilk süt işletme tesisi Yozgat’ta açıldı. Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hizmete açılan tesiste yerli üreticilerden toplanan süt ile tereyağı, kaşar, lor ve beyaz peynir üretilerek Türkiye’nin dört bir yanında sofralara ürünler ulaştırılacak. Günde 90 bin ton üretim yapılacak olan tesis kısa sürede marka olmayı hedefliyor.

Yozgat'ta hava yazdan kışa döndü! 50 cm dolu yağdı, yollar kapandı Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde dolu yağışının etkisini artırmasının ardından bölge adeta yazdan kışa döndü. Ekili alanların zarar gördüğü ilçede, köy yolları kapandı.

Yozgat’ta üretiliyor... Dünyaya ihraç ediliyor! 2011 yılında su tutmaya başlayan barajda hayata geçen balıkçılık faaliyetleri, bozkırın ortasındaki şehrin en büyük geçim kaynaklarından biri oldu. Yozgat’ın Çekerek ilçesinde ağ kafes sistemi ile barajda üretilen somon ve alabalıklar başta Uzak Doğu olmak üzere Avrupa ülkelerinin sofralarını süslüyor.