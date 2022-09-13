Türkiye Gazetesi

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İzmir Yolcu Salonu Posta Gümrüğünde 26 tüp içinde canlı tarantula ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin gümrük noktasındaki saha ve istihbarat çalışması neticesinde yurt dışından posta yoluyla gelen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi.

18 TÜP ÖRÜMCEK BULUNDU

Gümrük muhafaza ekiplerince açılan pakette toplam 18 tüp içinde örümcek olduğu belirlendi. Doğa Koruma Milli Parklar şubesinden bilgi alan ekipler, tarantulaların yurda girişinin yasak olduğunu tespit etti ve gönderiye el koydu. Benzer özellikte başka bir gönderiyi kontrol için açan ekipler, bu gönderide de 8 tüpte tarantula olduğunu belirledi. Toplamda 26 tarantula Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Gümrükte ele geçirildi: Piyasa değeri 10 milyon lira GPS’den gözlüğe… Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa sürülmek üzere değeri 10 milyon lira olan kaçak eşya yakalandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda elektronik sigara, sigara kağıdı, sigara filtresi, sigara sarma makinası, sigara kartuşu, GPS takip cihazı ve gözlüğe kadar geniş bir yelpazede binlerce kaçak eşya ele geçirildi.