Türkiye Gazetesi

Acil servisi bir anda basan sopalı grup hastanedekilere dehşet dolu anlar yaşattı. Eli sopalı kadın grup hastaneye girmek istedi ancak giremediler. Bir güvenlik görevlisi kadınlara engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kadınlar sopalarla acile daldı.

ACİL SERVİSTEN ÇIKIP BU KEZ BAHÇEDE BEKLEDİLER

Bir süre sonra gelen yardımcı güvenlikçiler tarafından kadınlar acil servisten çıkartıldı. Ancak kadınlar ellerinde sopalarla acil servis bahçesinde beklemeye devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Adana'da belediye otobüsü otomobille çarpıştı, ölü ve yaralılar var Adana'da belediye otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan sürücü canından olurken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Adana'da vahşet! Genç kadın korkunç şekilde öldürüldü: Katil eski koca çıktı Adana'da evinin bahçesinde yarı çıplak halde önce darp edilen sonra kafasına taşla vurulan kadın hayatını kaybetti. Öldürülen kadını, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşinin öldürdüğü ve cani kocanın olayın ardından polise teslim olup, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Adana'da hareketli saatler! Polisten kaçtı, çocuğu rehin aldı Adana'da bir kişi, kendisini durdurmak isteyen polislerden kaçıp 14 yaşındaki çocuğu rehin aldı. Ardından bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.