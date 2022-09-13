Türkiye Gazetesi

Yurdun özellikle Marmara bölgesinde 1 hafta öncesine kadar etkili olan sağanak yağışlar yerini mevsim normallerinde olan sıcaklıklara bırakmıştı. BU sıcaklıkların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların tekrar düşeceğini ve yağışların tekrar geleceği yönünde uyarı yapıldı. Uyarının hemen ardından Kocaeli'de sağanak yağış yolları sele döndürdü.

Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli'de aniden bastıran sağanak, bazı ilçelerde etkili oldu.

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Özellikle Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sağanak dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.

Rize’de şiddetli yağış etkisi! Heyelan oluştu Rize'de etkili olan şiddetli yağışlar heyelanlara neden oldu. Yetkililer ise konuya ilişkin vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak, ani sel, su baskını ve hortum gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yağış ve sis faciaya neden oldu! 3 işçi feci şekilde hayatını kaybetti Hatay’ın İskenderun ilçesinde taş ocağında çalışan işçileri taşıyan pikap yağış nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu ve 3 işçi feci şekilde hayatını kaybetti.