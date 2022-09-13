Türkiye Gazetesi

İzmir’in Çiğli ilçesinde yolcu minibüsü servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada 1 kişi canından oldu 6 kişi de yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Egekent otobüs son durakları yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. idaresindeki yolcu minibüsü yolcu indirdiği sırada Mustafa K. idaresindeki servis minibüsü ile çarpıştı.

MİNİBÜSTEN İNERKEN CAN VERDİ

O sırada yolcu minibüsünden inen Bülent Ünal, servis minibüsünün altında kalarak sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, 110 AKS ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde servis minibüsünün altında kalan talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.



Meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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