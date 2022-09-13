Türkiye Gazetesi

Aksaray'da miras için tartıştığı kardeşini başından vurarak öldüren ağabey uzun kovalamaca sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde bulunan bir marketin içinde meydana geldi. 1 yıl önce vefat eden babalarından kalan mirası paylaşmak isteyen Kemal Elçi (39) ile kardeşi Kenan Elçi (36) arasında anlaşmazlık yaşandı. Ağabey ve kardeşin tartışması kısa sürüde kavgaya dönüşünce Kemal Elçi yanında bulundurduğu silahla kardeşi Kenan'ı başından vurarak öldürdü.

POLİSİ FARK EDİNCE KAÇTI

Kardeşi öldükten sonra otomobili ile Aksaray'dan Konya'ya gidip geri dönen ağabey, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince takibe alındı. Teknik ve fiziki takibi yapılan ağabey Aksaray - Konya karayolunda polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu ağabey merkeze bağlı Ataköy civarında otomobili ile girdiği tarlada kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı.

KATİL AĞABEY TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı yaklaşık 6 saat süren mahkeme sonrası tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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