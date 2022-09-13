Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmada işten çıkarılan işçiler yeniden işe alınmak için pankartlı, tabutlu eylem yaptı.

"İŞÇİ KIYIMI YAPTILAR"

Türk Metal Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıakrıldıklarını iddia eden işçiler adına sendika Şube Başkanı Günay Özden, “Türk Metal Sendikası’na üye olan emekçi kardeşlerimizi öğrenen, bundan haberdar ve rahatsız olan yöneticiler içeride işçi arkadaşlara baskı yapmaya, üyelikten istifa etmeye ve kanunsuz şekilde işçi kıyımı yapmaya başladılar. Bu süreçte 31 Ağustos’ta 3 arkadaşımız 9 Eylül’de 8 arkadaşımız, 10 Eylül’de hiçbir hukuksal dayanak olmadan 2 arkadaşımız 25/2 maddesinden işten atıldı. Bu arkadaşlarımız anayasal haklarını kullandıkları için işine son verildi” diye konuştu.

FABRİKA YETLİLİLERİNE SESLENDİLER

İşveren ve temsilcilere seslenen Özden, “Bu arkadaşlarımız yıllarca bu fabrikaya emek veren, alınteri döken arkadaşlarımız, bu zamana kadar performansları iyiydi de sendikaya üye olduklarında mı performansları düştü? Bunu sebep göstererek işte atmak ahlaki değerlere sığar mı? Bu arkadaşlarımız hiçbir ahlaki kuralları ihmal etmediler de, sendikaya üye oldukları için mi 25/2 maddesinden işte attınız? Bu yanlıştan bir an önce dönün. Biz Türk Metal Sendikası olarak hak ve adaletten yanayız. İnsanların haklarını yemekten, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını çiğnemekten vazgeçin. Bugünkü yaptığımız eylem işçi haklarının öldüğüne vurgu yapmak için gıyabi bir eylemdir. Gelin Türk Metal’in uzattığı eli tutun. Tutun ki işyerinize barış gelsin, huzur gelsin. Aksi takdirde bu eylemlerimiz yağmur çamur demeden devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Özden, "Pek muhterem emekçi kardeşlerim her canlı bir gün ölümü tadacaktır fakat burada işçi hakkını ölmeden diri diri mezara koydular. Burada işçi hakkı öldü, şimdi cenaze namazını kılıp fabrika önüne defnedeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Son olarak Özden, “İşçi, emekçi kardeşlerim, hesap mahşer gününe kalmıştır. Mevtayı defnedebilirsiniz” dedi.

Eylem yapan işçiler, kendilerini çeken drone'u yuhaladı Tekirdağ’da maaşlarına zam isteyen belediye çalışanları eylem yaptı. Bir kişide bu anları gizlice drone ile görüntülemek istedi. Bunu fark eden işçiler, drone ve sahibine tepki gösterdi.

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