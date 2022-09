Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında av tüfeği ile vurulan şahıs hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi, Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.E. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.'ye ateş açtı.

KİRALADIĞI ARAÇ İLE KAÇTI

B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit edilen araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.E. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. B.E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.

