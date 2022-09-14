Türkiye Gazetesi

Sivas’ta yaşayan Metin Şahin 7 yıl önce 15 bin Euro’ya satın aldığı klasik otomobili gözü gibi bakıyor. İlk günkü hali gibi yeni duran 74 model otomobil, bakana bir kez daha baktırıyor. Lüks bir otomobil almak yerine klasik otomobil almayı tercih eden Şahin, 500 bin TL’lik satış teklifini reddetti. Tüm teklifleri elinin tersiyle reddeden Şahin, aracını miras bırakmayı düşünüyor. Şahin, aracının Türkiye’de tek olduğunu söyledi.

FABRİKADAN İLK ÇIKTIĞI GÜN GİBİ

Aracının güneşli, yağmurlu, karlı havalarda kullanmadığını belirten Metin Şahin, “Yedi yıl önce bu aracı sanayiye aracını yıkatmaya gelen bir arkadaştan aldım. Fiyatını sorduğumda bana Euro olarak fiyat verdi. Bende 15 bin Euro’ya aldım. Daha lüks bir araba alabilirdim ancak bu araba kadar zevk vermezdi. Bu araçta ki gidiş, duruş her şeyiyle çok değişik bir araç. Bu araç güneşli, yağmurlu, karlı havalarda hep garajda durur. Hava güzel olursa çıkartırım 5,6 kilometre gezindikten sonra tekrar garaja alırım. Çocuklarıma vasiyette bulundum. Arabayı satmayı düşünmüyorum, bu aracı torunlarıma benden hatıra olarak bırakacağım. 3 yıl önce 500 bin Türk lirasına almak istediler, filmlerde yer verelim dediler ancak ben hiçbirine sıcak bakmadım. Aracın 2 parçasında boyanma işlemi var, geriye kalan her yeri fabrikadan çıktığı ilk günü gibi duruyor. Araç 100 bin kilometreyi daha yeni yaptı, bu da bizde nasip oldu. Benim için bu araç en lüks araçtan bile daha keyifli geliyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’DE SADECE BİR TANE VAR

Aracı görenlerin ilginç tepkiler verdiklerini belirten Şahin, “Aracımız 1974 model, ilk çıkan araçlardan sayılı bir araç, Türkiye de zaten bir tane var. Daha önce ki sahipleri tanıdığımız insanlar. Araç yaklaşık 7 yıl önce bize geçti onun öncesinde garajda muhafaza ediliyordu. Daha sonrasında biz aldık. Araç 1.6 motor, aracın en güzel özelliği fren diskleri tekerlerde değil motorun orta kısmında bulunuyor olması. İnsanlar daha önce bu modelde araç görmedikleri için tuhaf karşılıyorlar. Markasını da bilemeyenler oluyor. Fiyat olarak araca bir fiyat istemiyoruz ancak talep fazla şekilde var. Aracı ayda bir kere çıkartıyoruz ya da muayene istasyonuna gitmek için çıkartıyoruz. Babam aracı torunlarına bırakmak istediği için satmak istemiyoruz” dedi.

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