Türkiye Gazetesi

Annesi kaza yapan küçük çocuğun verdiği tepki çok konuşuldu. Yaşına aldırış etmeden araç şoförüne bağırarak küfür eden küçük çocuk kameraya anbean yansıdı. Dün öğle saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde gerçekleşen olayda iddiaya göre, seyir halindeki pikap ile bir otomobil çarpışması sonucu yol üzerinde maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Pikap sürücüsü, araçlarının durumuna bakarken, annesinin içinde olduğu otomobilden inen çocuk, olayın şokuyla sinirlenerek şoföre küfretmeye başladı.

'ANNE, 155'İ ARA'

Annesi ve çevredeki vatandaşlar, ağlamaya başlayan küçük çocuğu su içirerek sakinleştirmeyi denedi. Ağlamaya başlayan çocuk bu kez de sürücünün yanına giderek “Plakanı aldım. Anne, 155’i ara” diye bağırmaya başlarken annesi, oğlunu “Tamam. O suçlu” diyerek susturmaya çalıştı. Kaza yapan pikap şoförü, çocuğa aldırış etmeden hasarı kontrol etmeye devam ederken yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan maddi hasarlı kaza sonrası karşı tarafa sinirlenen küçük bir çocuğun küfrettiği, annesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çocuğun ağlayarak şoförün yanına giderek “Plakanı aldım, Anne 155’i ara” dediği görülüyor.

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