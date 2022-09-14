Türkiye Gazetesi

Hastane çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Elektrik panosunda çıkan yangın hem hastalarır hem de çalışanları panikletti. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle o katta ve üst katta bulunanlar tahliye edildi.

Yangına ilk müdahaleyi hastanedeki görevliler yaptı. Yangın söndürülürken, tedbir amaçlı olay yerine gelen itfaiye ekipleri çeşitli kontrollerde bulundu. Hastaneye girişler de durduruldu.

Son dakika: Muğla'nın Ula ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı Son dakika haberine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları canla başla devam ederken Muğla Valiliği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

100 yıllık ev bir yangından adeta kül oldu! Antalya'da bir yıldan fazladır boş durumda olan 100 yıllık tarihi ev, çıkan bir yangında resmen kül oldu ve yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin sahiplerinin 1 yıl önce öldüğü öğrenildi.

Alanya’da korkutan orman yangını! Alevlere 4 helikopterle müdahale Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Karamanlar Mahallesinde orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter, arazözler ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.