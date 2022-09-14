Türkiye Gazetesi

Faydaları saymakla bitmeyen bıttım yani menengiç sıklıkla kullanılan doğal ürünlerden biridir. Saçtan cilde, egzamadan mantara birçok cilt hastalığına iyi geldiği kahveside apayrı bir lezzete sahip ve sıklıkla tüketilir. Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köylerinde yaşları 150 ile 400 yıllık olan bıttım ağaçları, ilk günkü gibi ürün vermeye devam ediyor.

Bu ağaçların koruma altına alınması için Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışma başlattı. 300 yıllık bıttım ağaçlarının asırlara meydan okuduğunu söyleyen Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, tarihi ağaçlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Siirt'te yetişen bıttım yani menengiç ağaçları bu sene az ürün verdi ve Siirt Ziraat Odası Başkanı, bu az ürün nedeniyle kilogram fiyatının yükseleceğini belirtti. Fotoğraf-İHA

ASIRLIK AĞAÇLAR

Günbat, “Bugün Tillo bölgesinde asırlık bıttım ve fıstık ağaçlarımızı gezdik. Maalesef bu sene bıttımda ürün yok denecek kadardır. Ama bu asırlık ağaçlarımızı muhakkak sahiplenerek gelecekte Siirt tarımına, ekonomisine katkılarını görüyoruz.

'FİYATLARA YANSIYACAK'

Hem de bu ağaçları yaşatmamız gerekiyor. Bu sene bıttımın az olması büyük ihtimalle fiyatlara da yansıyacaktır. Bu ağaçları canı gönülden sahiplenip, bakımlarını Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Ziraat Odası ve valiliğin de katkılarıyla yapmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

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