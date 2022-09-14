Türkiye Gazetesi

Hastanede yaşanan kavganın nedeni pes dedirtti. Merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen hastalar arasında “sıra” meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE VURDULAR

Tartışma kısa sürede büyürken hastalar birbirlerine acımasızca vurdu. Kavga diğer hastaların ve tesadüfen olay yerinde bulunan bir polisin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da hırsızlar girdikleri evde tam 4 gün yaşadı... Ev sahibi eve dönünce evini tanıyamadı! Bursa'da bir eve giren hırsızlar, ev sahibinin tatilde olmasını fırsat bilerek 4 gün boyunca evde yaşadı. Evin altını üstüne getiren hırsızlar, evdeki tüm kıymetli eşyaları da alarak kaçtı. Evdeki her odanın kapısına bıçak bırakan hırsızların, tuvaletlerini de odalara yaptığı öğrenildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsünün bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen deniz otobüsü seferleri

Bursa'daki sel felaketinden acı haber! 2 gün sonra cesedi bulundu Bursa’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ve sel felaketinde ailesinin 70 yaşındaki yaşlı adama ulaşamamasıyla birlikte hareket geçilince arama çalışmaları kapsamında bağ evinin yakınlarındaki dere yatağında iki gün sonra yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.