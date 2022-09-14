Türkiye Gazetesi

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda su taşkınlarına yol açtı. Su kanalları ve rögarların tıkanması sonucu Musazade Mahallesi'nde bazı ev ve depoların zemin katlarını su bastı.

İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi başta olmak üzere bazı derelerin su seviyesi yükseldi. Taşkın koruma amaçlı kanallarda su yükselmesi sonucu yollar göle döndü.

Yağışın durduğu ilçede, Arhavi Belediyesi ekipleri kapanan su kanalları ve rögarların açılması için çalışma başlattı. Belediye ve DSİ ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başlarken, AFAD ekipleri de hasar tespit yaptı.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alıyor Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.