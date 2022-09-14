Arnavutluk'ta 30 Ağustos’ta yakalanan ve 2 Eylül'de tutukluluğunun devamına hükmedilen Faruk Fatih Özer hakkındaki karar temyize götürüldü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi yetkilileri yaptığı açıklamada, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararının yeniden gözden geçirileceği oturumun 20 Eylül'de yapılacağını bildirdi.
Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti.
TÜRKİYE'YE İADESİ BEKLENİYORDU
Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
Arnavutluk'ta yakalanmıştı... Thodex'in kurucusu Özer, tutuklu yargılanacak Arnavutluk’ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu ülkede mahkemede hakim karşısına çıktı. Özer’in tutuklu yargılanmasına karar verildi.
'Thodex' soruşturmasında yeni gelişme: 588 mağdurla ilgili dosya... Thodex soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı sırada Arnavutluk'ta yakalanan Özer'in Türkiye'ye iade işlemleri devam ederken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Thodex" soruşturması kapsamında mağdur olduğunu söyleyerek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti için hazırladığı dosyayı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdi.
Thodex CEO'su Fatih Özer ne zaman iade edilecek? Bakan Soylu açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer ile ilgili, "Dün itibarıyla Arnavutluk’ta yakalanmış oldu. 2 arkadaşımız şu anda Arnavutluk’talar. Hem dosyalarla hem de iade süreci için oradalar" dedi. İade sürecine değinen Soylu, Özer'in deport için Arnavutluk'ta mahkemeye çıkacağını söyledi.