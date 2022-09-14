Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki grup birbine girdi, tüfekle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği 16 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

EVİNDEN GETİRDİĞİ POMPALIYLA KALABALIĞA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ö. evinden getirdiği pompalı tüfekle karşı grubun üzerine rastgele ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 2'si çocuk 16 kişi, ambulans ve çevredekilerin yardımıyla götürüldükleri Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından taburcu edildi. Şüpheli V.Ö. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Sondakika... AVM'de silahlı çatışma çıktı: 1'i ağır 6 yaralı İstanbul'da bir AVM’de iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Oalyda 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, müşterilerin panik anları kameraya yansıdı.

Kadıköy’de husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var Kadıköy’de sokak ortasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada grup üyelerinden 2 kişi yaralanırken, sokaktan geçen 18 yaşındaki bir gence yorgun mermi isabet etti.