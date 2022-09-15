Türkiye Gazetesi

Yaz geri döndü. Bir süredir etkili olan serin havalar yerini sıcaklıklara bıraktı. Güneş yine etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, bugün havanın çok ısınınacağı tahmininde bulundu. Ökten, en sıcak günün cumartesi olabileceğini söyledi. Havaların ne zaman soğuyacayla ilgili de dikkat çekici bir açıkama yaptı.

GÜNDÜZ TİŞÖRTLE GEZEN AKŞAM EVE HASTA DÖNECEK

Ökten “İstanbul'da pazar günü öğlen 2'den itibaren hava 15 derece birden soğuyacak. Öğlen tişörtle dışarı çıkanlar akşam eve hastalanarak dönebilirler. Karayel de sert esecek. Öğleden sonra kısa süreli yağış geçişi de bekleniyor...” şeklinde tahmin yürüttü.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: 19 ilde sağanak alarmı (14 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; 19 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağış alacak yerlerin yurdun Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimleri olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji il il uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat! Sağanak kuvvetli gelecek (13 Eylül hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu sağanağın yer yer kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji'den ani gelişebilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

İstanbul da listede! Meteoroloji'den 17 ile sarı kodlu uyarı (12 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji günlük hava tahmin raporuna göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak 17 ili etkisi altına alacak. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanağın kimi illerde gün boyu etkisinin sürdürmesi bekleniyor.