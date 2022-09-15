Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal ve ilçe merkezlerinde bulunan bazı okullardaki 45 öğrenci okulda verilen öğle yemeği sonrası şikayetlerin başlaması üzerine aileleri tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Kumanyadan yemek yiyen 5 bin civarı öğrenciden zehirlenen 45 öğrencinin çoğu ayakta tedavi olarak taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenme bilgisi üzerine Silvan kaymakamı Hasan Uğuz, öğrencileri hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlerinin de hastanede gece boyunca kaldığı, öğrencilerin durumlarını takip ettiği ve hastane yetkililerinden bilgi aldığı kaydedildi.

YEMEK NUMUNELERİ İNCELENİYOR

Herhangi bir ağır vakanın olmadığı görülen öğrencilerden bir kaçı tedbir amaçlı müşahede altında tutulurken yemekten de alınan numune incelemeye gönderildi. Hastaneye gelmeyen diğer çocukların takibi için okul müdürleri uyarıldı.

Bolu’da 50 gün sonra ikinci zehirlenme şüphesi Bolu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 141 kişinin zehirlendiği Yuva Köyü’nde 50 gün sonra 2 kişi daha zehirlendi. Köyde yaşayanların tedirginlikleri bir kez daha arttı. Tedavisi olan vatandaşlarda da kalıcı sağlık sorunları yaşamaya devam ediyor.

Bolu’daki zehirlenmelerin altında mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi Bolu’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 141 kişinin zehirlendiği köydeki derede mikrobiyolojik kirlenme tespit edildi. Akarsu ve sondaj kuyularının kullanımı yasaklandı.

Yuva köyünde zehirlenme vakaları yeniden başladı Bolu Yuva köyünde aynı anda 141 kişi zehirlenmiş, bir kişi de hayatını kaybetmişti. Köyde alınan bütün tedbirlere rağmen 25 gün sonra yeni vakalar görüldü. İki genç ölüm döşeğinde...