Türkiye Gazetesi

Yangın öğle saatlerinde Foça Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında bulunan makilik arazide çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 10 arazöz ve 4 su tankeri ile karadan müdahaleye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yine sigara izmariti yine yangın! 45 dönümlük alan resmen kül oldu Bayburt'un Tepetarla köyünde bir bölgeye atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Ekiplerin yoğun çabasıyla 2 saat sonunda söndürülen yangında 45 dönümlük alan kül oldu.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eksi 2. katındaki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle 2. kat ve 3.katta bulunanlar dışarı çıkartıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, hastaneye tedbir amaçlı kimse alınmadığı öğrenildi.