Türkiye Gazetesi

Tokat'ta öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu çok sayıda öğrenci yaralandı. Kaza, Tokat-Turhal karayolu Ulaş köyü kavşağında meydana geldi. Tufan H. (41) idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan N.G. (47) okul servis minibüsüne çarptı.

7'Sİ ÖĞRENCİ 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada taşımalı eğitim gören 16 öğrencinin olduğu serviste 7'si öğrenci olmak üzere araç sürücüleri ile birlikte 10 kişi yaralandı. Yaralılara ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, hafif ticari araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mersin’de öğrenci servisi ile tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Mersin Silifke'de öğrenci servisi ile tır bir anda çarpıştı. Feci kazada servis şoförü ile bir öğrencinin ağır, toplamda 11 yaralının olduğu öğrenildi.

Ankara'da öğrenci servisi eve çarptı, çok sayıda yaralı var Ankara’da meydana gelen kazada kontrolden çıkan öğrenci servisi yol kenarındaki eve çarptı. Kazada 10'u öğrenci 11 kişi hastanelik oldu.