Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde askeri helikopter yüksekten düşüp beyin kanaması geçiren küçük kız için havalandı. Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Derecik'te yüksekten düşme sonucu beyin kanaması teşhisi konulan D.A. isimli 6 yaşındaki kız çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü" denildi.

Kalp krizi geçiren çoban, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Hel Dağında kalp krizi geçiren 55 yaşındaki çoban, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Bahçesaray'daki 5 hasta askeri helikopterle Van'a sevk edildi ​Van’ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 5 kişi, yolların kapalı olması nedeniyle askeri helikopterle il merkezine sevk edildi.