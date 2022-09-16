Türkiye Gazetesi

Ailsinin 1 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu 15 yaşındaki gençten acı haberle aile yıkıldı. Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde inşaata çalışmak için giden işçiler, yerde kanlar içinde yatan genci görerek ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAYIP GENÇ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Üzerinden kimlik çıkmayan gencin yapılan araştırmalarda Hasan Arda Koç (15) olduğu ortaya çıktı. Olay Yeri İnceleme ekipleri inşaatta ve cansız bedende incelemelerini gerçekleştirdi. Gerekli çalışmalar sonrası Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI ARAŞTIRILIYOR

Gencin inşaatın 3. katından düştüğü tahmin edilerek, çalışmalar genişletildi. Koç’un yapılan sorgulamasından ailesi tarafından bir gün önce kayıp müracaatında bulunulduğu öğrenildi. Gencin üzerinde bulunan eşyalar incelenmek üzere götürülürken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.

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