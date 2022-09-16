Türkiye Gazetesi

Otobüste yolculuk halindeyken bir yolcu yanlışlıkla diğer yolcunun ayağına bastı. Yolcunun bu hareketi üzerine ortalık dehşet alanına döndü çünkü ayağına bastığı kişi bıçak çıkardı. Dün 15.00 sıralarında Fatih'te meydana gelen olayda Fatih'te seyir halindeki bir İETT otobüsünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. İddiaya göre, bir kişi tıklım tıklım dolu olan otobüste başka bir yolcunun yanlışlıkla ayağına bastı.

AYAĞINA BASILINCA BIÇAĞI ÇIKARDI

Ayağına basılan adam çılgına döndü ve belindeki bıçağı çıkardı. Otobüs bir anda karıştı. Bıçakla dehşet saçan adam, ayağına basan kişiye saldırdı. Çığlık atan kadın yolcular otobüs şoförüne kapıyı açması için bağırdı. Duran şoför bir süre sonra kapıyı açarken yolcular araçtan indi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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