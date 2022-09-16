Türkiye Gazetesi

Yurt dışında inşaat işiyle uğraşan Yahya Salihoğlu memleketi Bayburt'a tatile geldi. Uluçayır köyünde bulunan tapulu arazisine gelen ve arıcıların arazisini mesken tuttuğunu gören Salihoğlu, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Çayeli'nden gelen arıcıların ata topraklarında arıcılık yaptığını, kendi topraklarında arıcıların hak iddia ettiğini belirten Salihoğlu, arıcılardan arazisini terk etmelerini istedi.

HASTANEYE GİDEREK DARP RAPORU ALDI

Salihoğlu'na sinirlenen arıcılar D.D. ve B.D, Salihoğlu'yla tartışmaya girdi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından arıcıların kendisine saldırdığını ve darp ettiğini söyleyen Salihoğlu'nun kolu, yaşanan arbedede çatladı. Çakıllı ve taşlı alanda yuvarlandığını belirten Salihoğlu'nun yüzünün bir kısmında ve ellerinde yaralar oluştu. Salihoğlu, hastaneye giderek darp raporu aldığını, arıcıların da arazisinden çekilmeleri için gerekli kurumlara başvurduğunu kaydetti.

TAPULU ARAZİSİNDE DARP EDİLDİ

İlgili kurumlara yaptığı başvuruların henüz sonuçlanmadığını bildiren Salihoğlu, kısa sürede bu işin çözülmesini yetkililerden istediğini ifade ederek, aksi takdirde sürecin uzaması halinde daha büyük sorunların yaşanacağını kaydetti. Arazisi üzerinde bulunan elma ağaçlarından elma toplamaya giden Salihoğlu, arıcı D.D ve B.D ile karşılaştı. Salihoğlu'nun arıcılara "Arazimden çıkın, bir daha gelmeyin" demesi üzerine D.D, her yıl Salihoğlu'nun arazisine gelmeye devam edeceğini söyledi. Aralarında geçen sözlü tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Ne olup bittiğini anlamayan ve kavgada yaralanan Salihoğlu, “70 dönüm tapulu arazim var. Bu evin bulunduğu alanın tamamı bize ait. Hiçbir sözleşme yok. Kira almayız. Tapuları işte burada, ben tapulu arazimde darp edildim” diye konuştu.

“DAHA BÜYÜK OLAYLAR YAŞANACAK”

Arazisi üzerinde bulunan binanın kilitlerinin D.D. ve B.D. tarafından değiştirilerek eve giremediğini aktaran Salihoğlu, evin anahtarlarının D.B.’de olduğunu belirtti. Konuyla ilgili suç duyurusundan bulunan Salihoğlu, "Tapulu arazimize çökmeye çalışıyorlar. Eğer devlet bu işe çözüm bulup, bu insanları benim arazimden uzaklaştırmazsa daha büyük olaylar yaşanacak” dedi. Darp edildiği günün sonrasının çileye dönüştüğünü söyleyen Salihoğlu, “Olayı yapanlar, benim kendi tapulu arazimde bana saldıranlar, elini kolunu sallayarak Rize’ye gitti. Ben ise, haber verdiğim süreden bir saat sonra olay yerine gelen Jandarma’ya ifade vermekle meşguldüm. Peki beni darp eden kişiler nerede? Yani darp ediliyorsunuz, bir de prosedürle uğraşıyorsunuz” şeklinde konuştu.

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