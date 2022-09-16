Türkiye Gazetesi

35 bin gence ücretsiz Avrupa seyahati imkanı tanınacak. Başvuranlar arasında yapılacak çekiliş sonucunda 35 bin genç tren veya diğer sürdürülebilir ulaşım araçlarıyla bir ay boyunca Avrupa’yı keşfetme ve yeni dostluklar kurma şansı yakalayacak. Kura çekimine başvuru yapmak isteyenler için başvuru dönemi belli oldu. Peki; Discovereu başvuru nasıl yapılır?

DİSCOVEREU BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu "Erasmus+" programı kapsamındaki ülkelerde yaşayan adaylar önümüzdeki aydan itibaren ücretsiz tur için başvurabilecek.

Başvuranlar arasında yapılacak çekiliş sonucu 35 bin genç, tren veya diğer sürdürülebilir ulaşım araçlarıyla en fazla bir ay boyunca bütün Avrupa'yı keşfetme fırsatına sahip olacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

AB 2022’yi Avrupa Gençlik Yılı ilan etmişti. Bu proje ile gençlerin yeni kültürler keşfetmeleri ve yeni dostluk bağları kurmalarının sağlanması amaçlanıyor. Ücretsiz seyahat için başvurular Avrupa Gençlik Portalı üzerinden yapılabilecek. 11 Ekim’de açılacak başvuru dönemi 25 Ekim’de sonlanacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

DiscoverEU ücretsiz seyahat projesine, AB ülkeleri ile Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan gibi "Erasmus+" programı kapsamındaki üçüncü ülkelerden birinde yaşayan 18 yaşındaki gençler başvurabilecek.

Seyahat hakkı elde edecek 35 bin gence, ücretsiz yolculuk bileti ile ziyaret edilecek ülkelerde yemek, konaklama, kültür, spor ve diğer hizmetler için indirim kartı verilecek.

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