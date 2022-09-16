Türkiye Gazetesi

İzmir Buca sular ne zaman gelecek? İzmir Buca su kesintisi! İZSU kesinti sorgulama ekranı üzerinden İzmir’de yaşanan su kesintisiyle ilgili detaylı bilgiler araştırılıyor. İzmir’in Buca ilçesinde 10 mahallede su kesintisi yaşanıyor.

İZMİR BUCA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

16.09.2022 saat 14:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacak. İzmir’in Buca ilçesinde suların 18:00’de gelmesi bekleniyor.

HANGİ MAHALLELERDE KESİNTİ OLDU?

29 EKİM, YILDIZLAR, YILDIZ, KURUÇEŞME, ATATÜRK, ADATEPE, YAYLACIK, GAZİLER, BUCA KOOP

İZSU ARIZA TELEFON NUMARASI

Tüm Su, Kanalizasyon ile ilgili arıza ve şikayetlerinize daha hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi için 185 numaralı Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.