Türkiye Gazetesi

Karaman'da bir hasta idrar yanması şikayetiyle gittiği hastanede mesanesinden çıkan taşı görünce şoka girdi. Karaman'da ikamet eden 27 yaşındaki Barış Yıldız isimli hasta idrar yaparken yanma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çekilen röntgeninde hastanın mesanesinde 2 adet büyük çapta taş tespit edildi.

Doç. Dr. Güven Erbay ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şanlı tarafından yapılan cerrahi operasyonla hastanın mesanesindeki 2 taş başarılı bir şekilde alındı.

'GENÇ YAŞTAKİLERDE BEKLENEN DURUM DEĞİL'

Başarılı geçen ameliyatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Güven Erbay, “Hastanemize idrarda yanma şikayeti ile başvurdu. Yapılan tetkik ve görüntüleme sonucunda mesanesinde devasa bir taş olduğu gördük. Bunun üzerine ameliyat kararı aldık ve açık ameliyatla bu taşı aldık. Normalde mesane taşı yaşlı hastalarda ve prostatı olanlarda oluşur. Genç yaştakilerde pek beklediğimiz bir durum değildir.

Karaman’da idrar yaparken yanma şikayeti ile hastaneye başvuran bir hastanın mesanesinden ameliyatla portakal büyüklüğünde 1 kilo taş çıktı. Fotoğraf-İHA

TÜRKİYE SINIRLARINDA MESANEDEN ÇIKAN EN BÜYÜK TAŞ

Başarılı geçen ameliyatın sonunda hastamızın mesanesinden 15 ve 5 santim boyutunda 2 tane taş çıkardık. Hastamızın sağlığı gayet iyi durumdadır. Şu ana kadar bilinen ve bizim de bildiğimiz kadarıyla bir hastadan çıkarılan taş bin 900 gram ağırlığındaydı. Bizim çıkardığımız 2 taşın ağırlığını ölçtüğümüzde bin 50 gram geldi. Bizim bildiğimiz üzere bu çıkarılan taşın Türkiye sınırlarında şimdiye kadar mesaneden çıkarılan en büyük taş olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz da, “Hastanemiz bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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