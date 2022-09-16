Türkiye Gazetesi

Yardım çalışmaları kapsamında dernek başkan yardımcısı Cevdet Hasbal koordinasyonunda İdlib’de bulunan Sadakataşı ekibi kamplarda yaşayan mülteci ailelere yaşam paketi, bebek bisküvisi ve un ulaştırdı.

Yaşam paketi dağıtımı

Kamplarda en temel hizmetlerden mahrum yaşayan 200 mülteci aileye bölgede bulunan dernek ekibi tarafından terlik, sandalet, tişört ve iç çamaşırından oluşan yaşam paketi dağıtımı yapıldı. Yardım çalışmalarının devamında 300 aileye bebek bisküvisi ulaştırıldı.

Bin aileye un

Hava saldırıları sonrasında İdlib’de bulunan birçok fırın kullanılamaz hale geldi. Ekmek üretiminin kısıtlı olduğu bölgede Sadakataşı yardım ekibi tarafından bin aileye un dağıtımı yapıldı.

Mülteciler en temel ihtiyaçlardan mahrum

Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapan İdlib’de alt yapı çökmüş durumda. Bölgede yaşayan mülteciler en temel insani ihtiyaçlarını ne yazık ki karşılayamıyor. Bağışçılarımızın destekleriyle bugün bölgeye un, yaşam seti ve bebek bisküvisi ulaştırdık’’ ifadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımlarına destek olmak için banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. İDLİB yazıp 2989’a göndererek 10 TL destek olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonuna ulaşabilirsiniz.