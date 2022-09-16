Türkiye Gazetesi

Tramvaya binen yolcular bir anda neye uğradıklarını şaşırdı. Balatalardan yükselen dumanlar yolcuları panik dolu anlar yaşattı. Topkapı Mescid-i Selam tramvay hattının Topçular Durağı'nda hareket halindeki tramvayın balatalarından saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.

Durak dumanla dolarken, tramvay da durduruldu. Yolcular araçtan indirilirken, tramvay da tamir edilmek üzere duraktan çekildi. Seferlerde bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.

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Laleli’de tramvay polis arabası ile çarpıştı, seferler durdu Fatih Laleli'de tramvay polis aracı ile çarpıştı, kaza sonrası tramvay seferleri durdu. Çok sayıda ekibin olay yerinde çalışması devam ediyor.

Feci kaza: Sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı İzmir'de küçük bir kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kalıp feci şekilde yaralandı. Tedavi altına alının kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.