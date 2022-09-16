Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıktığı binayla evi bitişik olan vatandaşın yangını elinde çayla rahatça izlemesi görenleri şaşırttı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGININ SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

RAHATÇA ÇAY İÇİP SEYRETTİ

Yangının çıktığı binanın yanında ikamet eden vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını elindeki çay bardağı izledi. Vatandaşın çayını yudumlayarak rahatça içmesi görenleri şaşkına çevirdi.

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