Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Eğer sabahları birkaç dakika daha fazla uyumak istiyorsanız kısa sürede hazırlanmak için dolabınızı bir elden geçirmeniz şart. Mesela beş dakika gibi bir sürede hazırlanmak için kıyafetlerinizi düz/sade ve yıldız parçalar olarak ayırarak bu şekilde dolabınızda konumlandırın. Sade bir kombin yapıp yıldız parça olarak adlandırdığınız çanta, ayakkabı ya da ceketten birini tercih edin. Tek parça elbiseler, tek renk kombinler ya da alt üst takımlar da zamandan tasarruf ederken sizden yana olacaktır. Hatta dolabınıza bir haftalık gün gün kombinler oluşturarak askıya asmanız da sabahları işinizi epey kolay hâle getirecektir.

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