Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Çok fazla işlem gördüğü için yıpranmış olabilir, vitamin değerleriniz düşmüş ve saçlarınız eskisi kadar güçlü olmayabilir… Dökülmeyi tetikleyen sebeplerden birinin de saç modeliniz olabileceğini biliyor muydunuz? Bu tip saç dökülmesinin tıbbi ismi “traksiyon alopesisi”. Yani saçların aşırı çekme kuvvetinden kaynaklanan saç dökülmesi. Genellikle sert ve sıkı yapılan saç topuzları, saç örgüleri, saçlara şekil vermek amacıyla yapılan sıcak saç düzleştiricileri ve sert yapılan saç tarama uygulamalarına bağlı olarak gelişebiliyor. Çünkü saçları sıkıca geriye doğru çekmek saçlarda kopma, kırılma ve kıl köklerinde incelmeye sebep olabiliyor. Bu sebeple saçlarınızı çeken saç modellerini sık sık yapmaktan kaçının.

Saç modeliniz yüz şeklinize uygun olmalı Her saç modeli maalesef her yüze gitmez. Bu yüzden kuaföre gitmeden önce doğru ve uygun bir model bulmak için ilk olarak nasıl bir yüz şekline sahip olduğunuzu bilmeniz ve ona göre uygun saç modelini seçmelisiniz.