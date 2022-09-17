Türkiye Gazetesi

Hafta sonu planı yapanları sevindiren haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül 2022 hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre birçok kentte sıcaklıklar yükselirken, yurt genelinde ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Mevsim normalleri üzerine çıkacak olan sıcaklık sonrası yarın ise Marmara başta olmak üzere sağanak bekleniyor.

BUGÜN (17 EYLÜL) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

17 Eylül 2022 hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

EDİRNE °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 32°C Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 28°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C Az bulutlu ve açık

Meteoroloji il il uyardı: Sıcaklıklar artıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan hava tahmin raporlarına göre yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklarda Marmara’dan başlayarak artacak. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.