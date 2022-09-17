Türkiye Gazetesi

Metroda rutin iş çıkışı saatlerinde herkes normal bir şekilde evine metroya binerek evine gitmek istiyordu ancak o anlarda ne olduysa oldu. Bir saldırgan aniden birine saldırdı ve önce kafa attı. Sarsılan kişiyi ardından göğsünden bıçaklayan saldırgan kaçtı .Olay akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Metro Durağı yakınlarında, metronun içerisinde meydana geldi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki işsiz Emre E. yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.’ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı.

Metroda,30 yaşındaki adama kafa atıp, bıçakla göğsünden ağır yaralayan sabıkalı genç polis tarafından kıskıvrak yakalandı.Fotoğraf-İHA

YARALANAN GENÇ ÇOK KAN KAYBETTİ

Yüzlerce kişinin gözü önünde cerayan eden olay sonrası bir süre yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu’nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıya müdahale edilirken, yüzlerce kişinin de olayı meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Yaralanan 30 yaşındaki Deniz. T.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Zanlının Altınşehir Metro İstasyonu’nda trene bindiği belirlendi. Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda Sitesi’nde bazı işyerlerine bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Bürosu’nda sorguya alınan ve yaralama ve bazı suçlardan kaydı bulunan Emre E.’nin sorgusunun devam ettiği, ağır yaralı Deniz T.’nin de ameliyata alındığı belirtildi.

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