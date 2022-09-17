Türkiye Gazetesi

Sivas'ta dışardan sıradan görünen evin içine girenler gözlerine inanamıyor. 2 asırlık tarihi olan evdeki konuk odasının tavanı özel işlemelerle yapılmış ve ince işçiliğiyle adeta göz kamaştırıyor. Sivas’ın Altınyayla İlçesinin Altınyurt mahallesinde bulunan müstakil evde 2 asır önce Altınyayla’nın ileri gelenlerinden Abdulvahap Ağa tarafından Ermeni ustalara yaptırılan konuk odasının ahşap tavanı görenlerin dikkatini çekiyor.

Büyük emek verilerek bıçakla tavana işlenen motifler Anadolu’da ender görülüyor. Konuk odasının 3. kuşak sahibi Hacı Mahmut Atalay, evin tavanında bulunan desenlerin 6 ayda yapıldığını söyledi.

3. kuşak olarak konağın sahibi olan Hacı Mahmut Atalay, konağın dışardan kötü göründüğünü fakat içine girenlerin şaşırdığını belirterek, “Bu 2 asırlık konağı dedem Abdulvahap Ermeni taş ustalarına yaptırmış. Bu odayı 6 ayda bıçakla işleme yaparak bitirmişler. Tavanda ki desenler bıçakla oyularak el işçiliğiyle yapılmış.

Dış görüntüsü kötü gözüküyor ama içini gören şaşırıyor. Bu eserin bozulmaması gerekiyor, böyle yapılar bir daha ele geçmez. Günümüzde ki yapılarda böyle işlemeler yok. Ben buraya sahip olan 3’üncü kuşağım. Burası dedemden, babamıza, ondanda bize kaldı” şeklinde konuştu.