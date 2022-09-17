Türkiye Gazetesi

Kozmetik fabrikasında çıkan yangında fabrika resmen alevlere teslim oldu. Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir Buca su kesintisi! İZSU kesinti sorgulama! İzmir Buca sular ne zaman gelecek? İzmir Buca su kesintisi! İzmir’in Buca ilçesine birçok mahallede yaşanan su kesintileri nedeniyle İzmir Buca sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aranıyor. İZSU kesinti sorgulama sorusunun cevabı araştırılıyor.

İzmir'de taksi kamyonete çarptı, ölü ve yaralılar var İzmir’de taksi park halindeki kamyonete çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İzmir'de yolcu minibüsü servis ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var İzmir'de yolcu minibüsü ile servisin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.