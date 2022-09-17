Türkiye Gazetesi

Eylül ayının en sıcak günü geride kalırken, önümüzdeki günlerde sonbahar kendisini iyice hissettirecek. Bugün (17 Eylül 2022) yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde yerini sağanak ve fırtınaya bırakacak. Havalar her saat biraz daha serinleyecek. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde sıcaklıklar 20 derecenin altında seyredecek, İzmir, Antalya ve Adana'da da havalar serinleyecek.

İSTANBUL'DA YAĞMUR GEÇİŞLERİ VAR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna dair gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ökten, yarın (18 Eylül Pazar) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış geçişleri olacağını açıkladı. Yağışın Avrupa ve boğaz çevresinden geçiş yapacağını ve kısa süreceğini belirten Ökten, saat 16 civarı daha hafif olmak üzere yağışın Boğaz ve Anadolu yakasından da geçiş yapacağını açıkladı.

"Pazar öğlen saat 2'den itibaren hava her saat biraz daha serinleyecek" diyen Ökten, bundan sonra havaların hep serin olacağını belirtti. Ökten, "İstanbul, Ankara, Bursa hep 20 derecenin altında seyredecek. İzmir, Antalya ve Adana da sonbahara giriyor" dedi.

ANKARA'YA ANİ KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

"Perşembe ve Cuma İstanbul, Bursa ve Ankara yağışlı. Sıcaklıklar 3 şehrimizde de azalacak. 20 derecenin altında seyredecek" diyen Ökten, "Haftaya Ankara'da yine ani kuvvetli sağanak geçişleri olabilir. Zonguldak ve Bartın da doyurucu yağışlar alacak" ifadelerini kullandı.

22 Eylül Perşembe Meteoroloji hava durumu tahmin haritası

SICAKLIKLAR TEK HANELERE DÜŞECEK

26 Eylül'ü işaret eden Ökten, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"26 Eylül'de iç kesimler kış modunda. Bursa, Bolu, Ankara ve Kayseri'de tek haneli dereceler görülecek. Gece sıcaklıkları İç Ege'de 1 dereceye kadar düşecek. Ankara'da 5 dereceye kadar inecek"

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

"Uludağ'da Perşembe akşamı kar yağışı bekleniyor" diyen Ökten, geçen sene ilk karın 23 Eylül'de yağdığını belirtti. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini söyleyen Ökten, "Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde olacağından kar cıvık olacak" dedi.

Dışarı çıkacak olanlar dikkat! Meteoroloji uyardı, yurt genelinde etkili olacak (17 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son dakika bilgisiyle birlikte 17 Eylül 2022 hava durumu nasıl olacak belli oldu. Meteoroloji'nin yayımladığı tahmin haritasına göre; yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bugün sağanak yağış beklenmiyor ancak yarın İstanbul dahil olmak üzere Marmara bölgesinde yağış görülecek. İşte il il hava durumu tahminleri...