Türkiye Gazetesi

Küçük bir çocuk bisküvi çaldı ama çaldığına bin pişman oldu çünkü onu kovalayan gençler çocuğu küçük demeden feci şekilde darp etti. dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir bakkala müşteri gibi giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı. Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp darp etti.

Kavgayı gören mahalleli, darp edilen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düşerken, mahalleli darp edenleri sakinleştirmeye çalıştı. Çocuk yerde yattığı sırada, ‘Bir bisküvi aldım abi’ diyerek kendini savunurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

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