Türkiye Gazetesi

Yakuplu Mahallesi'nde yaşanan feci olayda Ferhat Boduroğlu, kızını bir odaya kilitledikten sonra tartıştığı baldızı Fatma Zehra Koyun'u defalarca bıçakladı. Boduroğlu daha sonra mutfaktaki eşi Vildan Boduroğlu'nu da bıçaklayarak öldürdü.

TALİHSİZ KIZ KARDEŞLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğunu da alıp evden ayrılan zanlı cinayetin ardından arkadaşıyla buluşmaya giderken ihbar üzerine cinayetin işlendiği eve çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri 2 kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise Boduroğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. İki kız kardeşin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SON PAYLAŞIMI KAN DONDURDU

Kızıyla son kez vakit geçirmek için dolaşan baba Boduroğlu, çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaştı. Öte yandan zanlının kızını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın ardından tanıdığı bir esnafa bıraktığı öğrenildi.

Kiralık araçla geldiği sokakta cinayet işledi Kayseri'de kiralık araç ile geldiği sokakta tartıştığı şahsı öldüren zanlı cinayetin ardından kayıplara karıştı.

Evini boyayan işçiyi pompalı tüfekle öldürmüştü… Cinayetin sebebi ortaya çıktı Kastamonu’da evini boyayan 1 işçiyi öldürüp diğerini yaralayan şahıs tutuklanırken cinayetin sebebi ortaya çıktı. Şahsın işçilere bahçeye düşen eşinin çamaşırlarına dokundukları için pompalı tüfekle ateş ettiği ileri sürüldü.