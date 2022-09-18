Türkiye Gazetesi

İzmir’in Menemen ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu kişi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, cinayet şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Alınan bilgiye göre olay, dün saat 00.30 sıralarında Menemen ilçesine bağlı Egekent 2 Mahallesi Pazar yeri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Enes Çöpürkaya (20) ile aralarında husumet bulunan M.H.K. (20) sokak üzerinde karşılaştı. Husumetlisini görünce yanında bulunan bıçakla saldıran M.H.K., Enes Çöpürkaya’yı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Çöpürkaya ambulans ile Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çöpürkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EVİNE GİRMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.H.K.’yı evine girmek üzereyken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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