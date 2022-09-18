Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İznik ilçesinde evlenecek damatlar, uygulanan geleneklerden yaka silker oldu. Son olarak dünya evine girmek için elinden geleni yapan damat Servet Girgin, kendisine uygulanan geleneklerle canından bezdi.

DAMADI VİNÇTE SALLANDIRDILAR

Önce şalvar giydirilen Girgin, kiralanan vinçle ipte sallandırdılar. Bununla yetinmeyen arkadaşları damat Girgin’i içi su dolu depoya vinç yardımı ile batırdı. Arkadaşları damadın altında çiftetelli oynarken zaman zaman da ayaklarından tutmaya çalıştı. İlginç anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Coğrafi işaretli düğün takısı, gram altının yerini aldı Amasya Taşova Belediye Başkanı oğlunun nikahını kıydı, nikahta ortaya renkli görüntüler ortaya çıkardı. Dünyaevine giren çiftin düğününde ‘altın’ olarak da bilinen coğrafi işaretli çiçek bamyası takıldı.