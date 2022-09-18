Türkiye Gazetesi

Akçakoca ilçesine bulunan Fakıllı Mağarası, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Yaklaşık 3 milyon yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen mağarayı gezi amaçlı gelenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünen kişiler de ziyaret ediyor. Mağaranın içinde birçok galeri bulunuyor. Bu galeriler arasında en dikkat çeken yer ise "beyaz oda". Beyaz odada damlataşın en güzel örnekleri yer alıyor. Sarkıt ve sütunların yer aldığı mağara, yaz ve kış mevsimlerinde nemli, sıcak ve serin bir havaya sahip.

3 MİLYON YILDAN FAZLA BİR GEÇMİŞE SAHİP

İsmini bulunduğu köyden alan Fakıllı Mağarası'nın 350 metre alanının ziyarete açık olduğunu söyleyen görevli Mustafa Işık, "Arkeologlar ve coğrafyacılar, mağaranın tarihinin 3 milyondan fazla olduğunu söylüyor. Mağarada hala olgunlaşmaya devam eden alanlar var. Şu anda yarısı olgunlaştı, kalan yerlerde damlamalar devam ediyor. Bizim gezdiğimiz alan 350 metre. Tamamı bin 500 metreden oluşuyor" dedi.

35 METRE YERİN ALTINDA

Mağaranın yazın serin, kışın ise sıcak olduğunu ifade eden Işık, "Mağara, 35 metre yerin altına giriyor. Dışarıdaki hava ile mağara arasında yaklaşık 20 derece fark var. Hava sıcaklığı şu anda 25-30 derece arasında. İçerisi ise 8 ila 10 derece arasında değişiyor. Yaz kış mağarada hava durumu aynı. Yazın mağaraya serinlemek için girersiniz, kışın ise ısınmak için girersiniz" diye konuştu.

ASTIM VE BRONŞİT HASTALARINA İYİ GELİYOR

Bazı vatandaşların şifa bulmak için mağarayı ziyaret ettiğini kaydeden Mustafa Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mağaradaki havanın astım ve bronşit hastalarına iyi geldiğini söyleyebiliriz. Buraya gelenleri çok gördüm. Hatta iyi olanlara şahidim, her sene buraya gelenlere şahidim. Hatta Akçakoca ve Düzce’den daire alıp sürekli gelenler de var. 'Ben burada iyi oldum' diyerek her sene gelenler de var. Örneğin kişi buraya ilk geldiğinde yukarıya yarım saate çıkamıyor ama bir sonraki gelişinde hızlı şekilde çıkabiliyor. Bu gibi olaylara tanık oldum. Yarım saatte aşağıdan yukarıya gelemeyenler 1-2 dakikada yukarıya gelebiliyor."

“KENDİNİZE HEMEN GELEMEZSİNİZ”

Mağaranın güzel bir havaya sahip olduğunun altını çizen Işık, "İçeriye ilk girişinizde bir ferahlık hissi gelir. Bu vücut, mağarayı gördükten sonra dışarıdaki havayı beğenmez. Kendinize hemen gelemezsiniz. İçeriye girdiğiniz zaman mağaranın havasının daha bir başka olduğunu görebilirsiniz. Vatandaşları Fakıllı Mağarası'nı görmeye davet ediyorum" dedi.

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